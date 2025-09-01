Podcast bản tin ANTT 1-9: Hơn 500 xe máy bị thiêu rụi trong vụ cháy bãi xe ở gầm cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội

Podcast bản tin ANTT 1-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Hàng trăm người nhập viện sau tiệc tân gia ở Gia Lai: Chưa xác định được nguyên nhân; Xe đầu kéo bốc cháy trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng; Hà Nội: Hơn 500 xe máy bị thiêu rụi trong vụ cháy bãi xe ở gầm cầu Vĩnh Tuy; Phú Quốc: 5 du khách đuối nước khi tắm biển, 1 người nguy kịch; Bắt quả tang 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy.