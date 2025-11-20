Podcast bản tin tối 20-11: Cơ quan khí tượng thông tin về xu thế mưa lũ ở Trung bộ

Podcast bản tin tối 20-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Lũ đang xuống dần trên các sông ở Nam Trung bộ; Đắk Lắk: 100 can axit sunfuric bị trôi theo nước lũ, cảnh báo nguy hiểm; Ngành đường sắt hoàn vé cho 11.000 hành khách hủy chuyến do mưa lũ; Giá rau xanh, trứng gà tăng cao; TPHCM: Phát hiện gần 15.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 1 tháng; Triệt phá đường dây cần sa xuyên quốc gia điều hành từ nước ngoài, thu giữ hơn 1 tấn tang vật...