Đa phương tiện

Podcast

Tin nóng

Podcast bản tin tối 20-11: Cơ quan khí tượng thông tin về xu thế mưa lũ ở Trung bộ

SGGPO

Podcast bản tin tối 20-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Lũ đang xuống dần trên các sông ở Nam Trung bộ; Đắk Lắk: 100 can axit sunfuric bị trôi theo nước lũ, cảnh báo nguy hiểm; Ngành đường sắt hoàn vé cho 11.000 hành khách hủy chuyến do mưa lũ; Giá rau xanh, trứng gà tăng cao; TPHCM: Phát hiện gần 15.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 1 tháng; Triệt phá đường dây cần sa xuyên quốc gia điều hành từ nước ngoài, thu giữ hơn 1 tấn tang vật...

0:00 / 0:00
0:00

Tổng hợp: THU HƯƠNG

Từ khóa

sạt lở đất mưa lớn thiên tai ngập lụt lũ lụt thị trường rau xanh trứng gà mưa lũ 100 can axit sunfuric nước cuốn trôi đường sắt Việt Nam hủy chuyến tàu Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04 Bộ Công an cần sa nồng độ cồn giao thông tai nạn giao thông công an Khánh Hoà cảnh báo ngập sâu

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn