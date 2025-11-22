Đa phương tiện

Podcast bản tin 17 giờ 22-11: Những bếp than đỏ lửa mang hơi ấm đến bà con vùng bị ngập sâu do lũ lụt

Podcast bản tin 17 giờ 22-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Triệu tấm lòng hướng về đồng bào miền Trung ruột thịt; Gia Lai: Luộc trứng, khoai lang, nấu cơm lam tiếp tế dân vùng lũ; Đại tướng Phan Văn Giang: Bộ đội cần giúp dân sớm dựng lại nhà sau bão lũ; Tạm đóng nhiều đoạn trên tuyến cao tốc từ Lâm Đồng đi Khánh Hòa; Đồng Nai: Đề nghị 17 nhà máy thủy điện cung cấp thông tin xả lũ; Sóng to, gió lớn đánh chìm tàu cá, toàn bộ thuyền viên rơi xuống biển. 

Tổng hợp: THU HƯƠNG

