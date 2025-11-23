Đa phương tiện

Podcast bản tin 17 Giờ 23-11: Nhiều địa phương, tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung

SGGPO

Podcast bản tin 17 Giờ 23-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: 2 giờ sáng ở Nam Phi, Thủ tướng họp trực tuyến về khắc phục hậu quả mưa lũ; Nhiều địa phương, tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung; Khánh Hòa: Hơn 100 du khách nước ngoài hiến máu cứu người dân vùng lũ; TPHCM thông xe cầu Bình Triệu 1, kỳ vọng giảm ùn tắc cửa ngõ Đông Bắc; Quốc lộ 1A qua Khánh Hòa đã thông xe hoàn toàn; Quốc lộ 27C qua Lâm Đồng xuất hiện nhiều điểm sạt lở mới.

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

