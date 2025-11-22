Đa phương tiện

Podcast bản tin trưa 22-11: Nước lũ trên nhiều sông ở Nam Trung bộ giảm nhưng vẫn ở mức cao

SGGPO

Podcast bản tin trưa 22-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Đắk Lắk: Chủ tịch xã Hòa Thịnh lên tiếng về thông tin nhiều người chết do mưa lũ; Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình thăm người dân vùng lũ Đắk Lắk; 68 người chết và mất tích do mưa lũ, thiệt hại khoảng 8.980 tỷ đồng; Những tấm lòng không ngủ ở TPHCM; Người dân TPHCM đổ về ga metro gửi quà cứu trợ miền Trung trong đêm khuya; Trong đêm 21-11, TPHCM chuyển gấp 15 tấn nhu yếu phẩm đến tỉnh Khánh Hòa...

Tổng hợp: THU HƯƠNG

