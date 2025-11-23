Podcast bản tin tối 23-11: TPHCM dốc toàn lực hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Podcast bản tin tối 23-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM dốc toàn lực hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa khắc phục thiệt hại do mưa lũ; Đợt lũ lịch sử ở Trung bộ là hiếm gặp, không thể dự báo chính xác; Mực nước sông Đồng Nai ở mức khá cao; Không khí lạnh tăng cường, nguy cơ mưa lớn; TP Hải Phòng: 300-500 nhân viên y tế sẵn sàng chi viện cho Đắk Lắk; Gia Lai: Chuyến xe nghĩa tình chở hàng cứu trợ vùng lũ.