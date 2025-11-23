Podcast bản tin tối 23-11: TPHCM dốc toàn lực hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Đa phương tiện

Podcast bản tin tối 23-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM dốc toàn lực hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa khắc phục thiệt hại do mưa lũ; Đợt lũ lịch sử ở Trung bộ là hiếm gặp, không thể dự báo chính xác; Mực nước sông Đồng Nai ở mức khá cao; Không khí lạnh tăng cường, nguy cơ mưa lớn; TP Hải Phòng: 300-500 nhân viên y tế sẵn sàng chi viện cho Đắk Lắk; Gia Lai: Chuyến xe nghĩa tình chở hàng cứu trợ vùng lũ.

Tổng hợp: THU HƯƠNG

Từ khóa

mưa lớn thiên tai ngập lụt lũ lụt miền Trung cứu trợ nhu yếu phẩm cứu trợ người dân tỉnh Khánh Hòa không khí lạnh trời rét mực nước sông Đồng Nai hồ Trị An khắc phục thiệt hại mưa lũ đồng chí Nguyễn Phước Lộc bếp ăn dã chiến suất ăn miễn phí dự báo thời tiết mưa lũ lịch sử Trung bộ TP Hải Phòng thuốc men vật tư y tế trị tỉnh Đắk Lắk cứu trợ khẩn cấp vùng lũ

