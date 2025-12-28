Đa phương tiện

Podcast

Tin nóng

Podcast bản tin tối 28-12: Thông tin chính thức vụ chuyến bay cấp cứu từ Phú Quý vào đất liền có giá gần nửa tỷ

SGGPO

Podcast bản tin tối 28-12 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bắc bộ tiếp tục rét, có sương mù vào sáng sớm 29-12; Thông tin chính thức vụ chuyến bay cấp cứu từ Phú Quý vào đất liền có giá gần nửa tỷ; Nhóm kín “Đảo Đào Hoa” có hơn 10.000 thành viên tham gia hoạt động mại dâm liên tỉnh; Thiếu niên phải lọc máu liên tục vì sốt xuất huyết; Quả bóng vàng Châu Đoàn Phát trở lại, futsal Việt Nam chuẩn bị giải châu Á 2026...

0:00 / 0:00
0:00

Tổng hợp: THU HƯƠNG

Từ khóa

chặn đường đòi nợ khống chế cướp tài sản sốt cao rối loạn đông máu suy hô hấp suy gan thận sốt xuất huyết Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia không khí lạnh thời tiết Bắc Bộ rét đậm sương mù mưa dông nhóm kín Đảo Đào Hoa môi giới mại dâm công an triệt phá bắt giữ đặc khu Phú Quý trực thăng cấp cứu

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn