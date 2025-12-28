Podcast bản tin tối 28-12: Thông tin chính thức vụ chuyến bay cấp cứu từ Phú Quý vào đất liền có giá gần nửa tỷ

Podcast bản tin tối 28-12 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bắc bộ tiếp tục rét, có sương mù vào sáng sớm 29-12; Thông tin chính thức vụ chuyến bay cấp cứu từ Phú Quý vào đất liền có giá gần nửa tỷ; Nhóm kín “Đảo Đào Hoa” có hơn 10.000 thành viên tham gia hoạt động mại dâm liên tỉnh; Thiếu niên phải lọc máu liên tục vì sốt xuất huyết; Quả bóng vàng Châu Đoàn Phát trở lại, futsal Việt Nam chuẩn bị giải châu Á 2026...