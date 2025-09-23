Podcast bản tin ANTT 23-9: Sạt lở nghiêm trọng trên Tỉnh lộ 674; Xét xử Chủ tịch Tập đoàn Tuấn Ân và nhiều lãnh đạo Công ty Điện lực Bình Thuận

Podcast bản tin ANTT 23-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Quảng Ngãi: Sạt lở nghiêm trọng trên Tỉnh lộ 674, giao thông chia cắt; Khởi tố người bẫy chuột bằng điện khiến 2 thanh niên tử vong; Xét xử Chủ tịch Tập đoàn Tuấn Ân và nhiều lãnh đạo Công ty Điện lực Bình Thuận; Đắk Lắk: 4 bị cáo trong đường dây làm giá đỗ ngâm hoá chất lãnh án; Lâm Đồng: Tìm thấy cụ ông bị lạc 5 ngày trong rừng; Hà Nội: Cháy lớn trong ngõ sâu phường Tây Hồ, 1 người bị thương;...