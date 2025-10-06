Podcast bản tin ANTT 6-10: Hoàn lưu bão số 11 gây mưa ngập bệnh viện tại Sơn La

Podcast bản tin ANTT 6-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bắt nghi phạm trong vụ án giết 3 người ở Đồng Nai; Đã có 252 học viên trốn trại cai nghiện ở An Giang quay lại; Quảng Ngãi: Mưa lớn làm bùn đỏ tràn vào nhà dân; Sơn La: Mưa ngập đường, nước tràn vào các bệnh viện; Đồng Tháp: Khởi tố 8 đối tượng liên quan vụ giết người sau mâu thuẫn tại tiệc sinh nhật; Đắk Lắk: Va quẹt giao thông, tài xế hùng hổ đánh người; Bắt giữ 2 đối tượng người Lào, thu giữ 500kg ma túy.