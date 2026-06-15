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Podcast tin tối 15-6: Vàng nhẫn 9999 tăng 1 triệu đồng/lượng so với sáng nay

SGGPO

Podcast bản tin tối 15-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang kiểm tra tiến độ dự án Trung tâm hành chính TPHCM; Hơn 17.000 cửa hàng đã chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10; Nửa cuối năm 2026 nóng hơn trung bình nhiều năm; Chiều 15-6, vàng tăng vượt mức 150 triệu đồng/lượng; Dinh 1 Bảo Đại mở cửa trở lại sau hơn 2 năm tạm ngưng đón khách; Lâm Đồng: Một người tử vong do ngộ độc nấm rừng.

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TAM NGUYÊN (tổng hợp)

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