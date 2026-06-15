Podcast tin thời sự 15-6: Thuê trực thăng bay hơn 100km từ đảo Phú Quý vào đất liền cấp cứu

Podcast tin thời sự 15-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy kết nối chiến lược phát triển và hợp tác thực chất; Khảo sát gần 2.500m² tại Công viên Lê Thị Riêng phục vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ; Sân bay quốc tế Liên Khương mở cửa trở lại sớm hơn dự kiến; 786 đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII; Triệt xóa cơ sở chế tạo vũ khí quân dụng trái phép, thu giữ hơn 10.000 linh kiện súng...