Podcast bản tin thời sự 17-6: Dự báo El Nino kéo dài, nhiều vùng sản xuất đối mặt nguy cơ hạn hán nặng

Podcast bản tin thời sự 17-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cùng phân bổ nguồn lực để địa phương hoạt động hiệu quả; Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV bước vào ngày làm việc đầu tiên; TPHCM: 29 xã đủ điều kiện lên phường; Điểm chuẩn lớp 10 biến động theo từng nhóm trường; Dự báo El Nino kéo dài, nhiều vùng sản xuất đối mặt nguy cơ hạn hán nặng; Nam bộ tiếp tục có mưa dông, Trung bộ còn nắng nóng.