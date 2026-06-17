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Podcast bản tin thời sự 17-6: Dự báo El Nino kéo dài, nhiều vùng sản xuất đối mặt nguy cơ hạn hán nặng

SGGPO

Podcast bản tin thời sự 17-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cùng phân bổ nguồn lực để địa phương hoạt động hiệu quả; Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV bước vào ngày làm việc đầu tiên; TPHCM: 29 xã đủ điều kiện lên phường; Điểm chuẩn lớp 10 biến động theo từng nhóm trường; Dự báo El Nino kéo dài, nhiều vùng sản xuất đối mặt nguy cơ hạn hán nặng; Nam bộ tiếp tục có mưa dông, Trung bộ còn nắng nóng.

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TAM NGUYÊN (tổng hợp)

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