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Podcast bản tin thời sự 29-6: Chuyến bay đặc biệt đưa lực lượng hỗ trợ và hàng hóa tới Venezuela

SGGPO

Podcast bản tin thời sự ngày 29-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tuyên dương “Thanh niên tiên tiến TPHCM làm theo lời Bác” năm 2026; Chuyến bay đặc biệt đưa lực lượng hỗ trợ và hàng hóa tới Venezuela; DANAFF trở thành không gian kết nối điện ảnh châu Á; Làng Ba Na "dệt" sinh kế từ sợi chỉ cội nguồn; Cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn ra tòa phúc thẩm; Triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia, giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.

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TAM NGUYÊN (tổng hợp)

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Thành đoàn TPHCM Thanh niên tiên tiến TPHCM khen thưởng thanh niên tiên tiến thanh niên làm theo lời bác Hà Nội Tòa án Quân sự Trung ương Dự án sân bay Nha Trang Bộ Quốc phòng tỉnh Khánh Hòa Tập đoàn Phúc Sơn làng Ba Na tỉnh Gia Lai Đàn tế trời Tây Sơn du lịch cộng đồng xã Bình Phú

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