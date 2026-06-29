Podcast bản tin thời sự 29-6: Chuyến bay đặc biệt đưa lực lượng hỗ trợ và hàng hóa tới Venezuela

Podcast bản tin thời sự ngày 29-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tuyên dương “Thanh niên tiên tiến TPHCM làm theo lời Bác” năm 2026; Chuyến bay đặc biệt đưa lực lượng hỗ trợ và hàng hóa tới Venezuela; DANAFF trở thành không gian kết nối điện ảnh châu Á; Làng Ba Na "dệt" sinh kế từ sợi chỉ cội nguồn; Cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn ra tòa phúc thẩm; Triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia, giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.