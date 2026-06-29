Podcast bản tin tối 29-6: Hàng loạt tàu cá bốc cháy ven đầm Thị Nại

Podcast bản tin tối 29-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Nâng cao năng lực dự báo, ngăn chặn thông tin xấu độc từ sớm, từ xa; TPHCM giám sát thường xuyên việc tháo gỡ các dự án tồn đọng; UBND TPHCM yêu cầu đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; Điểm tựa an toàn mùa du lịch biển; Vụ án sân bay Nha Trang: Bị cáo Nguyễn Văn Hậu cam kết khắc phục 100% hậu quả trong 3 tháng; Gia Lai: Hàng loạt tàu cá bốc cháy ven đầm Thị Nại