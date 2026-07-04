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Podcast bản tin trưa 4-7: Hệ số K mới giúp giảm áp lực tài chính cho người dân

SGGPO

Podcast bản tin trưa 4-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Hệ số K mới: Gỡ vướng thủ tục đất đai; Tháo “nút thắt cổ chai” gây kẹt xe cửa ngõ Tây Ninh - TPHCM; Hoàn lưu bão số 1 rộng, cảnh báo dông lốc, gió giật mạnh; Hoang phế hồ chứa nước Đông Thanh, Lâm Đồng; Làng Lò: Mái ngói đỏ trải dài bên bờ đại dương xanh; Bộ Y tế khuyến cáo phòng bệnh do virus Hanta lây từ chuột sang người; Khai mạc Tuần lễ Áo dài Huế 2026.

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THANH CHIÊU (tổng hợp)

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