Podcast bản tin trưa 4-7: Hệ số K mới giúp giảm áp lực tài chính cho người dân

Podcast bản tin trưa 4-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Hệ số K mới: Gỡ vướng thủ tục đất đai; Tháo “nút thắt cổ chai” gây kẹt xe cửa ngõ Tây Ninh - TPHCM; Hoàn lưu bão số 1 rộng, cảnh báo dông lốc, gió giật mạnh; Hoang phế hồ chứa nước Đông Thanh, Lâm Đồng; Làng Lò: Mái ngói đỏ trải dài bên bờ đại dương xanh; Bộ Y tế khuyến cáo phòng bệnh do virus Hanta lây từ chuột sang người; Khai mạc Tuần lễ Áo dài Huế 2026.