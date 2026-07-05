Podcast bản tin thời sự 5-7: Sôi nổi các hoạt động thể thao gắn với an sinh xã hội

Podcast bản tin thời sự 5-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Động thổ Cảng quốc tế QTM gần 6.900 tỷ đồng tại cụm cảng Cái Mép - Thị Vải; Biên đội tàu Hải quân Trung Quốc thăm TPHCM; Toàn bộ 11 thuyền viên gặp nạn do bão số 1 được đưa vào bờ an toàn; Quảng Ninh: Bão số 1 làm 30 nhà tốc mái, 600ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; Sôi nổi các hoạt động thể thao gắn với an sinh xã hội; Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ làm giả kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng