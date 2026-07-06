Tiêu điểm trong tuần: NỬA THẾ KỶ THÀNH PHỐ TỰ HÀO MANG TÊN BÁC - HÀNH ĐỘNG NGHỊ TRƯỜNG QUYẾT LIỆT

Dòng chảy thời sự nghị trường những ngày đầu tháng 7 này đang hòa cùng nhịp đập tự hào của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố. Chúng ta vừa trải qua sự kiện Kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 _ 2-7-2026). Tiếp nối niềm tự hào ấy, HĐND TPHCM đã thực hiện kế hoạch từng tuần làm việc với tinh thần hành động khẩn trương, hiệu quả.