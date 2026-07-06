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Podcast bản tin thời sự 6-7: Bộ Công an phối hợp làm rõ vụ điểm thi tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

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Podcast bản tin thời sự 6-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Nhiều kỷ vật quý giá được tìm thấy trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng; Thủ tướng Lê Minh Hưng: Nỗ lực cao nhất để đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương; Đưa 173 hài cốt liệt sĩ về với đất mẹ; Hội nghị Thành ủy TPHCM bàn giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố; Đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam tặng quà cho người dân Venezuela...

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THANH CHIÊU (tổng hợp)

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