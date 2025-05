Podcast bản tin tối 10-5 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Chủ tịch nước gửi Điện chúc mừng tân Giáo hoàng; Hà Tĩnh: Hàng trăm hecta hoa màu bị thiệt hại sau cơn mưa kèm lốc xoáy; Nhiều nơi thiệt hại do mưa đầu mùa; TPHCM và khu vực Nam bộ: Mưa to còn kéo dài đến ngày 14-5; Long An khẩn trương khắc phục 8 đoạn kênh bị sạt lở; VEC lên tiếng về việc thảm mặt đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai trong khi trời mưa to; Pakistan: Phát động chiến dịch quân sự đáp trả Ấn Độ

THANH CHIÊU