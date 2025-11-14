Podcast bản tin tối 14-11: Mâu thuẫn từ việc giành micro hát karaoke, leo thang thành án mạng

Đa phương tiện

Podcast bản tin tối 14-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa kiểm tra thực tế vụ nước rỉ rác chảy ra biển; Quảng Ngãi: Khắc phục tạm thời mặt cầu tràn Thạch Nham bị hư hỏng; Hình ảnh rợn người, hàng ngàn con giun trồi lên mặt đất rồi chết khô; Phạt tù 13 bị cáo trong vụ án đưa, nhận hối lộ tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1; Hỏa hoạn tại Trường Mầm non Bạch Hà, một kế toán tử vong.

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

