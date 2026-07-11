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Podcast bản tin tối 11-7: TPHCM: Một tiệm kim cương bất ngờ thông báo tạm ngưng hoạt động

SGGPO

Podcast bản tin tối 11-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tây Bắc bộ mưa lớn, gây lũ cục bộ ở tỉnh Sơn La; Đà Nẵng: Tìm thấy nhiều di vật khi lấy mẫu hài cốt liệt sĩ; Hoàn thành việc sắp xếp các trường công lập trước ngày 30-8-2026; Tìm động lực từ mô hình sandbox; TPHCM: Một tiệm kim cương bất ngờ thông báo tạm ngưng hoạt động; Khởi tố thêm 4 bị can trong đường dây chế tạo, mua bán vũ khí quân dụng.

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TAM NGUYÊN (tổng hợp)

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