Podcacst bản tin tối 9-7: TPHCM tiếp nhận kỷ vật, hồ sơ chôn cất liệt sĩ từ Đại học Texas Tech

Podcacst bản tin tối 9-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM chuyển đổi số toàn diện trong ngành kiểm tra Đảng; Phát hiện thêm 5 bộ hài cốt tại Công viên Lê Thị Riêng; TPHCM tiếp nhận kỷ vật, hồ sơ chôn cất liệt sĩ từ Đại học Texas Tech; Khởi tố 4 bị can liên quan vụ điểm Toán cao bất thường ở Tuyên Quang; Chiều 9-7, giá vàng bật tăng trở lại; Tạo nền tảng hút dòng vốn quốc tế vào Việt Nam