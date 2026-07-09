Đa phương tiện

Podcast

Podcacst bản tin tối 9-7: TPHCM tiếp nhận kỷ vật, hồ sơ chôn cất liệt sĩ từ Đại học Texas Tech

SGGPO

Podcacst bản tin tối 9-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM chuyển đổi số toàn diện trong ngành kiểm tra Đảng; Phát hiện thêm 5 bộ hài cốt tại Công viên Lê Thị Riêng; TPHCM tiếp nhận kỷ vật, hồ sơ chôn cất liệt sĩ từ Đại học Texas Tech; Khởi tố 4 bị can liên quan vụ điểm Toán cao bất thường ở Tuyên Quang; Chiều 9-7, giá vàng bật tăng trở lại; Tạo nền tảng hút dòng vốn quốc tế vào Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

THANH CHIÊU (tổng hợp)

Từ khóa

công viên lê thị riêng quy tập hài cốt liệt sĩ liệt sĩ kỷ vật hồ sơ chôn cất liệt sĩ kinh tế điểm thi toán ở tuyên quan

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn