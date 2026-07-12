Podcast bản tin tối 12-7: Dông lốc làm cây xanh bật gốc, đè trúng ô tô đang lưu thông

Podcast bản tin tối 12-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 thu hút hơn 2,7 triệu lượt khách; Khách Tây thích thú trải nghiệm “thành phố không ngủ” tại Bùi Viện; Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, sạt lở đất ở 3 tỉnh Bắc, Trung bộ; Dông lốc làm cây xanh bật gốc, đè trúng ô tô đang lưu thông; Vụ lật ca nô chở khách du lịch ở Phú Quốc: Khởi tố vụ án, tạm giữ thuyền trưởng...