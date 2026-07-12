Podcast bản tin trưa 12-7: Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở phía Bắc, sóng to gió lớn trên biển

Podcast bản tin trưa 12-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM dự kiến khởi công 7 cầu vượt thép, hoàn thành vào năm 2027; Vụ lật ca nô chở khách du lịch ở Phú Quốc: Bước đầu hỗ trợ 2.000 USD/người tử vong; Cảnh sát biển kịp thời hỗ trợ tàu cá gặp sự cố trên biển; Thời tiết ngày 12-7: Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở phía Bắc, sóng to gió lớn trên biển; 1 tuần giá vàng giảm gần 2 triệu đồng/lượng, người mua vẫn lỗ 5 triệu đồng/lượng...