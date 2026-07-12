Đa phương tiện

Podcast

Podcast bản tin trưa 12-7: Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở phía Bắc, sóng to gió lớn trên biển

SGGPO

Podcast bản tin trưa 12-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM dự kiến khởi công 7 cầu vượt thép, hoàn thành vào năm 2027; Vụ lật ca nô chở khách du lịch ở Phú Quốc: Bước đầu hỗ trợ 2.000 USD/người tử vong; Cảnh sát biển kịp thời hỗ trợ tàu cá gặp sự cố trên biển; Thời tiết ngày 12-7: Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở phía Bắc, sóng to gió lớn trên biển; 1 tuần giá vàng giảm gần 2 triệu đồng/lượng, người mua vẫn lỗ 5 triệu đồng/lượng...

0:00 / 0:00
0:00

THANH CHIÊU (tổng hợp)

Từ khóa

lật cano lật cano ở phú quốc tai nạn thời tiết giá vàng cầu vượt thép kẹt xe ùn tắc giao thông tàu cá gặp nạn cảnh sát biển

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn