Podcast bản tin thời sự ngày 10-7: Khắc phục tình trạng nước thải tràn ra bãi biển du lịch Nhơn Lý

Podcast bản tin thời sự ngày 10-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Những tấm lòng hướng về các anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng; TPHCM thúc đẩy dòng vốn xanh cho khu công nghiệp Net Zero; Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn TPHCM; Khắc phục tình trạng nước thải tràn ra bãi biển du lịch Nhơn Lý; Giữ mạch thi công Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku trong mùa mưa; Bão Bavi đổ bộ Trung Quốc vào đêm 11-7