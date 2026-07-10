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Podcast bản tin thời sự ngày 10-7: Khắc phục tình trạng nước thải tràn ra bãi biển du lịch Nhơn Lý

SGGPO

Podcast bản tin thời sự ngày 10-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Những tấm lòng hướng về các anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng; TPHCM thúc đẩy dòng vốn xanh cho khu công nghiệp Net Zero; Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn TPHCM; Khắc phục tình trạng nước thải tràn ra bãi biển du lịch Nhơn Lý; Giữ mạch thi công Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku trong mùa mưa; Bão Bavi đổ bộ Trung Quốc vào đêm 11-7

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THANH CHIÊU (tổng hợp)

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