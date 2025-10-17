Podcast bản tin tối 17-10: Núi Cô Tiên bị san ủi mặt bằng quy mô lớn

Podcast bản tin tối 17-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Ngày 20-10: Khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV; Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông; TPHCM chốt 3 môn thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026; TPHCM: Khẩn trương khắc phục tình trạng ngập sâu tại một số tuyến đường; Núi Cô Tiên “loang lổ”, chính quyền yêu cầu khẩn trương kiểm tra; Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ.