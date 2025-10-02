Podcast bản tin tối 2-10: Bão lũ khiến 62 người chết và mất tích; Bão Matmo đang áp sát Biển Đông

Podcast bản tin tối 2-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; Bão Matmo đang áp sát Biển Đông; Tính đến 17 giờ ngày 2-10: Bão lũ gây thiệt hại hơn 13.000 tỷ đồng, 62 người chết và mất tích; Đề xuất xây hồ ngầm dưới sân bóng đá để chống ngập khu vực chợ Thủ Đức; Vụ cây xanh bật gốc đè 2 bà cháu ở TPHCM: Sức khỏe nạn nhân hiện ra sao?;...