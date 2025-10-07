Podcast bản tin tối 7-10: Nguyên nhân mưa to trên diện rộng ở Bắc bộ

Podcast bản tin tối 7-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Vỡ đập thủy điện ở Lạng Sơn; Nguyên nhân và thiệt hại ban đầu vụ vỡ đập thủy điện tại Lạng Sơn; Bao giờ Hà Nội và miền Bắc ngớt mưa?;TPHCM dành 15 tỷ đồng hỗ trợ người dân Hà Tĩnh, Quảng Trị khắc phục hậu quả bão số 10; Công an Hà Nội đang xác minh vụ dự án tiền ảo Antex liên quan đến Shark Bình; Đề xuất vi phạm dạy thêm học thêm bị phạt tiền từ 10-20 triệu đồng, đình chỉ hoạt động giáo dục...