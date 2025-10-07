Đa phương tiện

Podcast

Tin nóng

Podcast bản tin tối 7-10: Nguyên nhân mưa to trên diện rộng ở Bắc bộ

SGGPO

Podcast bản tin tối 7-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Vỡ đập thủy điện ở Lạng Sơn; Nguyên nhân và thiệt hại ban đầu vụ vỡ đập thủy điện tại Lạng Sơn; Bao giờ Hà Nội và miền Bắc ngớt mưa?;TPHCM dành 15 tỷ đồng hỗ trợ người dân Hà Tĩnh, Quảng Trị khắc phục hậu quả bão số 10; Công an Hà Nội đang xác minh vụ dự án tiền ảo Antex liên quan đến Shark Bình; Đề xuất vi phạm dạy thêm học thêm bị phạt tiền từ 10-20 triệu đồng, đình chỉ hoạt động giáo dục...

0:00 / 0:00
0:00

Tổng hợp: THU HƯƠNG

Từ khóa

mưa dông ngập lụt sạt lở đất mưa bão bão số 11 mưa lũ Bộ GD-ĐT vi phạm hành chính giáo dục dạy thêm học thêm thiên tai sự cố vỡ đập thủy điện Lạng Sơn hoàn lưu bão số 11 miền Bắc nắng ráo ngập Hà Nội tiền ảo Antex Shark Bình công an thiệt hại tài sản TPHCM Đảng bộ TPHCM Hà Tĩnh Quảng Trị khắc phục bão số 10 bão bualoi Sở Tài chính TPHCM Trung tâm Hành chính Bà Rịa - Vũng Tàu Đại học Y dược TPHCM

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn