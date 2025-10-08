Podcast bản tin tối 8-10: Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thái Nguyên chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ

Podcast bản tin tối 8-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I; Thủ tướng: Dứt khoát không để người dân vùng lũ thiếu ăn, thiếu mặc; Bộ Quốc phòng điều máy bay cứu trợ vùng bị lũ cô lập ở Lạng Sơn; Miền Bắc: Thời tiết đang tốt dần lên; Đề xuất phụ nữ được nghỉ thêm 1 tháng khi sinh con thứ 2; Bộ Công thương không gây khó dễ cho điện mặt trời mái nhà; Vàng miếng SJC lên 142,5 triệu đồng/lượng...