Podcast bản tin trưa 7-10: Thông tin cập nhập mới nhất từ Công ty thoát nước Hà Nội

SGGPO

Podcast bản tin trưa 7-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định một số nội dung về công tác cán bộ; Ông Lê Quang Huy thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV; Sáng 7-10, Hà Nội mênh mông nước, học sinh tiếp tục được nghỉ học; Mưa lớn gây ngập diện rộng ở Hà Nội sáng 7-10; Mưa gió bao trùm miền Bắc: Nguy cơ lũ đặc biệt lớn; Hà Nội hơn 120 điểm ngập úng, 25 trạm bơm tiêu thoát nước hoạt động hết công suất;...

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

Từ khóa

ngập lụt hà nội cho học sinh nghỉ học mưa lớn hà nội bão số 11 va chạm tàu cá tàu chở dầu tàu hàn quốc lê quang huy lâm đồng đại biểu quốc hội thôi giữ chức vụ quốc hội kỷ luật cán bộ bổ nhiệm cán bộ công tác nhân sự tiến linh svđ bình dương malaysia cầu thủ nhập tịch hoàn lưu bão mưa lớn hà nội ngập nặng

