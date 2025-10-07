Podcast bản tin trưa 7-10: Thông tin cập nhập mới nhất từ Công ty thoát nước Hà Nội

Podcast bản tin trưa 7-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định một số nội dung về công tác cán bộ; Ông Lê Quang Huy thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV; Sáng 7-10, Hà Nội mênh mông nước, học sinh tiếp tục được nghỉ học; Mưa lớn gây ngập diện rộng ở Hà Nội sáng 7-10; Mưa gió bao trùm miền Bắc: Nguy cơ lũ đặc biệt lớn; Hà Nội hơn 120 điểm ngập úng, 25 trạm bơm tiêu thoát nước hoạt động hết công suất;...