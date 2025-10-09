Đa phương tiện

Podcast bản tin tối 9-10: TPHCM: Camera AI phát hiện hơn 3.400 vi phạm giao thông, phạt khoảng 2 tỷ đồng

Podcast bản tin tối 9-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên; Khánh Hòa: Truy tìm cá sấu sổng chuồng cắn người ở sông Chò; TPHCM: Camera AI phát hiện hơn 3.400 vi phạm giao thông, phạt khoảng 2 tỷ đồng; Ngộ độc khí trong phòng tiệc, 5 người nhập viện; Bắt giữ khẩn cấp 3 người liên quan vụ xe ô tô chèn ép nhau trên quốc lộ.

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

