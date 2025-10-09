Podcast bản tin ANTT 9-10: An Giang: Mâu thuẫn cá nhân, nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng

Podcast bản tin ANTT 9-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tiến tới loại bỏ tệ nạn ma túy khỏi đời sống xã hội; Lâm Đồng: Người đàn ông rơi xuống biển tử vong nghi do xô xát với bạn nhậu; Vụ nhân viên y tế bị hành hung: Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu lên tiếng; An Giang: Mâu thuẫn cá nhân, nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng; Hưng Yên: Khởi tố giám đốc doanh nghiệp vàng bạc Mão Thiệt Bảo Thảo; Cháy xe container, tạm đóng đoạn cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết.