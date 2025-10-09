Podcast tin trưa 9-10: Nước lũ đang dồn về hạ lưu; Người dân Cần Thơ chật vật đối phó với lũ kết hợp triều cường

Podcast tin trưa 9-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên; Tổng Bí thư Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên; Miền Bắc: Nước lũ đang dồn về hạ lưu; TP Cần Thơ: Người dân chật vật đối phó với lũ kết hợp triều cường; “Nàng tiên cá” Dugong xuất hiện tại vùng biển Côn Đảo; TikToker Phó Đức Nam sở hữu nhiều tài sản "khủng" ở nước ngoài; Khởi tố tài xế xe đầu kéo gây tai nạn khiến 4 người thương vong.