Podcast tin trưa 9-10: Nước lũ đang dồn về hạ lưu; Người dân Cần Thơ chật vật đối phó với lũ kết hợp triều cường

Podcast tin trưa 9-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên; Tổng Bí thư Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên; Miền Bắc: Nước lũ đang dồn về hạ lưu; TP Cần Thơ: Người dân chật vật đối phó với lũ kết hợp triều cường; “Nàng tiên cá” Dugong xuất hiện tại vùng biển Côn Đảo; TikToker Phó Đức Nam sở hữu nhiều tài sản "khủng" ở nước ngoài; Khởi tố tài xế xe đầu kéo gây tai nạn khiến 4 người thương vong.

Chủ tịch Kim Jong Un Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Triều Tiên quan hệ ngoại giao khởi tố giao thông đường bộ tai nạn giao thông tài sản lừa đảo trên không gian mạng sàn giao dịch ngoại hối chứng khoán TikToker Phó Đức Nam TikToker Lê Khắc Ngọ triều cường TP Cần Thơ ngập nhiều tuyến đường nước lũ miền Bắc ngập lụt thời tiết nàng tiên cá Dugong biển Côn Đảo biển

