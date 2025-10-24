Podcast bản tin tối 24-10: Bắt “siêu trộm” 10X chuyên tháo bánh Ford Ranger liên tỉnh

Podcast bản tin tối 24-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì Lễ đón Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres; Thủ tướng yêu cầu báo cáo thực trạng tiêu thoát nước đô thị, an toàn hồ đập thủy điện; Định hướng điều chỉnh quy hoạch khu đất số 1 Lý Thái Tổ thành công viên; Khẩn cấp ở ĐBSCL: Mưa lớn và triều cường “đồng loạt” gây ngập nặng, phá đê; Điều xe cẩu 15 tấn để kéo chiếc xe tải bị rơi xuống vực sâu gần 30m.