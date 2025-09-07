Đa phương tiện

Podcast bản tin tối 7-9: Thời tiết đêm 7 và ngày 8-9: Hà Nội nắng nóng, Nam Bộ mưa to và dông mạnh; Nghệ An: Kịp thời cứu nạn một ngư dân bị tai nạn lao động trên biển

Podcast bản tin tối 7-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Tập trung cao độ thi công hạng mục trọng yếu tại sân bay Long Thành; Thời tiết đêm 7 và ngày 8-9: Hà Nội nắng nóng, Nam Bộ mưa to và dông mạnh; Thời tiết xấu, sét đánh hư hại nhà dân trên đảo Cù Lao Xanh; Nghệ An: Kịp thời cứu nạn một ngư dân bị tai nạn lao động trên biển; Tìm được ví làm rơi, du khách Hàn Quốc viết thư cảm ơn công an.

0:00 / 0:00
0:00

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

