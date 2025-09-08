Podcast bản tin tối 8-9: Tạm ngưng hoạt động phòng khám nha khoa hành hung khách; Vàng miếng “hạ nhiệt” sau cảnh báo rắn từ cơ quan quản lý

Podcast bản tin tối 8-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Từ vụ đánh người, phát hiện thêm hàng loạt sai phạm tại nha khoa Tuyết Chinh; Tạm ngưng hoạt động phòng khám nha khoa hành hung khách; Vàng miếng “hạ nhiệt” sau cảnh báo rắn từ cơ quan quản lý; Ngày 9-9: Thanh tra việc chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp kinh doanh vàng; Truy tố 16 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Vàng bạc SJC...