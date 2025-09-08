Podcast bản tin tối 8-9: Tạm ngưng hoạt động phòng khám nha khoa hành hung khách; Vàng miếng “hạ nhiệt” sau cảnh báo rắn từ cơ quan quản lý

Đa phương tiện

Podcast bản tin tối 8-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Từ vụ đánh người, phát hiện thêm hàng loạt sai phạm tại nha khoa Tuyết Chinh; Tạm ngưng hoạt động phòng khám nha khoa hành hung khách; Vàng miếng “hạ nhiệt” sau cảnh báo rắn từ cơ quan quản lý; Ngày 9-9: Thanh tra việc chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp kinh doanh vàng; Truy tố 16 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Vàng bạc SJC...

Tổng hợp: THU HƯƠNG

Từ khóa

giá vàng trong nước giá vàng vàng nhẫn vàng miếng vàng SJC lừa đảo chiếm đoạt tài sản bắt cóc tỉnh Khánh Hòa cá chết bất thường chất nổ khai thác thủy sản Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố 16 bị can tham ô tài sản Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn đánh người nha khoa Tuyết Chinh sai phạm phòng khám nha khoa hành hung khách

