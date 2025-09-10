Podcast bản tin trưa 10-9: Bắc bộ và nhiều khu vực có mưa lớn | Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị đề nghị 5-6 năm tù

Podcast bản tin trưa 10-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Thời tiết ngày 10-9: Bắc bộ và nhiều khu vực có mưa lớn; Sạt lở Quốc lộ 32 gây ách tắc giao thông trong nhiều giờ; Hội nghị tập huấn sử dụng AI cho cán bộ, công chức; Nhiều bãi xe dưới gầm cầu ở Hà Nội đóng cửa; Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị đề nghị 5-6 năm tù; Gom heo chết vì dịch làm thức ăn cho cá; Lừa “chạy” hồ sơ đất đai, cựu công chức lãnh án 17 năm tù