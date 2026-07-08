Podcast bản tin trưa 8-7: Vụ điểm 10 môn Toán cao bất thường tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang: Khởi tố ông Nguyễn Hà Duy

Podcast bản tin trưa 8-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được: Tập trung giải pháp đạt tăng trưởng hai con số; Hành trình dò tìm sự sống tại tâm chấn Venezuela của cứu hộ Việt Nam; Dự báo thời tiết 8-7: Bắc bộ mưa dông, cục bộ mưa to; đề phòng lốc, sét, mưa đá; Sáng 8-7, giá vàng trong nước giảm phiên thứ ba liên tiếp; Vụ điểm 10 môn Toán cao bất thường tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang: Khởi tố ông Nguyễn Hà Duy