Podcast bản tin trưa 25-9: TPHCM chủ động các phương án ứng phó với bão Bualoi; Bão Bualoi cấp 12 đang tiến nhanh vào Biển Đông

Podcast bản tin trưa 25-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I; Chủ tịch nước Lương Cường kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80; Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tiếp xúc cử tri khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu; TPHCM chủ động các phương án ứng phó với bão Bualoi; Bão Bualoi cấp 12 đang tiến nhanh vào Biển Đông; Bão số 9 tiến vào đất liền Bắc bộ, gây mưa lớn diện rộng;...