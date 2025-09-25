Đa phương tiện

Podcast

Tin nóng

Podcast bản tin trưa 25-9: TPHCM chủ động các phương án ứng phó với bão Bualoi; Bão Bualoi cấp 12 đang tiến nhanh vào Biển Đông

SGGPO

Podcast bản tin trưa 25-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I; Chủ tịch nước Lương Cường kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80; Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tiếp xúc cử tri khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu; TPHCM chủ động các phương án ứng phó với bão Bualoi; Bão Bualoi cấp 12 đang tiến nhanh vào Biển Đông; Bão số 9 tiến vào đất liền Bắc bộ, gây mưa lớn diện rộng;...

0:00 / 0:00
0:00

MINH THƯ (tổng hợp)

Từ khóa

bão bualoi dự báo bão mùa bão Biển Đông tâm bão bualoi bão số 10 Nguyễn Văn Bảo Trung Vĩnh Xuân Tỉnh lộ 901 Trà Côn Công an tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Vĩnh Phúc Nguyễn Thị Hiền Báo SGGP tự sát nữ sinh tử vong bão số 9 TPHCM mưa lớn ứng phó với bão chủ động phương án bão Bualoi Đảng ủy phường Xuân Hương Tiểu học Trưng Vương Nguyễn Thái Quỳnh Nga UBND phường Xuân Hương Bếp ăn tập thể Công an tỉnh Lâm Đồng Đình chỉ công tác thực phẩm bẩn vào trường học thực phẩm bẩn

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn