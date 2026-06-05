Podcast bản tin trưa 5-6: Nắng nóng xen kẽ mưa dông sắp quay trở lại miền Bắc

Podcast bản tin trưa 5-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV; TPHCM có mưa rải rác; Quy trình chấm thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM; Giảm 4 ngày liên tục, giá vàng lùi về mức 155 triệu đồng/lượng; Triệt xóa băng nhóm tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia; Phát hiện 22 người nước ngoài dương tính với ma túy ở TPHCM