Đa phương tiện

Podcast

Podcast bản tin trưa 5-6: Nắng nóng xen kẽ mưa dông sắp quay trở lại miền Bắc

SGGPO

Podcast bản tin trưa 5-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV; TPHCM có mưa rải rác; Quy trình chấm thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM; Giảm 4 ngày liên tục, giá vàng lùi về mức 155 triệu đồng/lượng; Triệt xóa băng nhóm tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia; Phát hiện 22 người nước ngoài dương tính với ma túy ở TPHCM

0:00 / 0:00
0:00

THANH CHIÊU (tổng hợp)

Từ khóa

Báo Sài Gòn Giải Phóng SGGP Online Tin nóng hôm nay Tin tức 24h mới nhất Phóng sự điều tra SGGP Vụ án chấn động Tin tức an ninh hình sự Điểm nóng chính trị Việt Nam Tin nóng Tin nóng 24 giờ Bản tin trưa Bản tin tối SGGP An ninh trật tự dự báo thời tiết vàng nhẫn 9999 công đoàn đại hội công đoàn tổng liên đoàn lao động việt nam nhân sự lừa đảo ma túy quy trình chấm thi lớp 10 thi lớp 10

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn