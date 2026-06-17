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Podcast bản tin trưa ngày 17-6: Sáng 17-6, giá vàng tiến sát 152 triệu đồng/lượng

Bản tin trưa 17-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Hội thảo khoa học cấp quốc gia về hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; TPHCM: 29 xã đủ điều kiện lên phường; Điểm chuẩn lớp 10 biến động theo từng nhóm trường; Nam bộ tiếp tục có mưa dông, Trung bộ còn nắng nóng; Sáng 17-6, giá vàng tiến sát 152 triệu đồng/lượng; Kịp thời giải cứu 3 người dân mắc kẹt trong ngôi nhà đang cháy.

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TAM NGUYÊN (tổng hợp)

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