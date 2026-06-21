Podcast bản tin trưa ngày 21-6: Khắc phục hậu quả tai nạn liên hoàn trên đèo Bảo Lộc làm hai xe rơi xuống vực

Podcast bản tin trưa 21-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Mãn nhãn màn trình diễn tại Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao CAND; Du khách Hà Nội chạy thận nhân tạo tại Côn Đảo; Ngắm đàn hươu sao, nai giữa thảo nguyên xanh Kon Ka Kinh; Nhiều nơi nắng nóng gay gắt vào tiết hạ chí; Khắc phục hậu quả tai nạn liên hoàn trên đèo Bảo Lộc làm hai xe rơi xuống vực; Công an thông tin ban đầu về vụ thảm án 4 người tử vong tại Bắc Ninh