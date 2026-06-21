Đa phương tiện

Podcast

Tin nóng

Podcast bản tin trưa ngày 21-6: Khắc phục hậu quả tai nạn liên hoàn trên đèo Bảo Lộc làm hai xe rơi xuống vực

SGGPO

Podcast bản tin trưa 21-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Mãn nhãn màn trình diễn tại Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao CAND; Du khách Hà Nội chạy thận nhân tạo tại Côn Đảo; Ngắm đàn hươu sao, nai giữa thảo nguyên xanh Kon Ka Kinh; Nhiều nơi nắng nóng gay gắt vào tiết hạ chí; Khắc phục hậu quả tai nạn liên hoàn trên đèo Bảo Lộc làm hai xe rơi xuống vực; Công an thông tin ban đầu về vụ thảm án 4 người tử vong tại Bắc Ninh

0:00 / 0:00
0:00

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

Từ khóa

thời tiết mưa lớn nắng nóng mưa dông thời tiết hôm nay nắng nóng diện rộng hạ chí nắng gắt Lễ khai mạc Hội thao quân sự võ thuật CAND thể thao lâm đồng đà lạt công an bắc ninh phường Việt Yên tỉnh Bắc Ninh vụ án hưu sao thảo nguyên xanh Kon Ka Kinh gia lai hưu nai động vật quý hiếm tỉnh Lâm Đồng quốc lộ 20 đèo Bảo Lộc tngt tai nạn xe khách chạy thận nhân tạo côn đảo du lịch côn đảo chạy thận dịch vụ chạy thận tạo côn đảo

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn