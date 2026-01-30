Podcast tin chiều 30-1: Vàng nhẫn 9999 giảm mạnh hơn vàng miếng SJC

Đa phương tiện

Podcast tin chiều 30-1 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: 10 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV tham gia Ban Bí thư khóa XIV; Độc đáo bông sen khổng lồ nở giữa không gian Kinh thành Huế; Không điều chỉnh tăng mức phạt vi phạm giao thông đường bộ cao hơn Nghị định 168; Giá vàng nhẫn 9999 giảm thêm 8,7 triệu đồng/lượng so với hôm qua; Trực thăng xuyên đêm đưa bệnh nhân viêm ruột thừa từ đặc khu Trường Sa về đất liền...

Tổng hợp: THU HƯƠNG

Từ khóa

giá vàng vàng nhẫn vàng miếng vàng SJC Ngân hàng Nhà nước Ban Bí thư khóa XIV Bộ Chính trị Tổng Bí thư Tô Lâm Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV trực thăng EC225 Bệnh viện Quân y 175 Bộ Quốc phòng viêm ruột thừa cấp đặc khu Trường Sa Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội Công ty cổ phần LanQ đề nghị mức án Cục Cảnh sát giao thông Nghị định 168 giao thông nồng độ cồn Tết Bính Ngọ bông sen khổng lồ sân Hàm Nghi du khách du lịch Đại nội Huế công dân tiếp nhận 59 công dân Việt Nam công an Campuchia

