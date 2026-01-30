Podcast tin chiều 30-1: Vàng nhẫn 9999 giảm mạnh hơn vàng miếng SJC

Podcast tin chiều 30-1 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: 10 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV tham gia Ban Bí thư khóa XIV; Độc đáo bông sen khổng lồ nở giữa không gian Kinh thành Huế; Không điều chỉnh tăng mức phạt vi phạm giao thông đường bộ cao hơn Nghị định 168; Giá vàng nhẫn 9999 giảm thêm 8,7 triệu đồng/lượng so với hôm qua; Trực thăng xuyên đêm đưa bệnh nhân viêm ruột thừa từ đặc khu Trường Sa về đất liền...