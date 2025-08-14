Quan tâm chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng sống

Sáng 14-8, Đảng bộ phường Phú Lâm tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Thọ đề nghị phường Phú Lâm xác định rõ định hướng phát triển, ngành nghề, thế mạnh và vai trò của phường trong tổng thể TPHCM, nhất là khi Phú Lâm là cụm trung tâm thương mại - dịch vụ và đầu mối giao thông từ các tỉnh miền Tây vào thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ tặng hoa chúc mừng đại hội

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, phường cần đề ra giải pháp rõ ràng, có lộ trình cụ thể về hoàn thiện hạ tầng, cải cách hành chính, chuyển đổi số, thu hút đầu tư và chuẩn bị nguồn lực thực hiện. Bên cạnh đó, cần quan tâm phát triển mảng xanh, hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, ưu tiên các dự án đáp ứng nhu cầu thiết yếu, góp phần chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng môi trường sống.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Phú Lâm xác định tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu do thành phố giao hàng năm; xây dựng phường văn minh, hiện đại, nghĩa tình với 5 nhiệm vụ trọng tâm, 4 chương trình đột phá.

Đại biểu về dự đại hội

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Lâm xác định trong nhiệm kỳ mới sẽ không chuyển đổi quỹ đất cây xanh, công viên hiện hữu sang mục đích khác, đồng thời triển khai các dự án chỉnh trang công viên Phú Lâm. Phường phấn đấu xây dựng thêm ít nhất 2 mảng xanh mới, trồng bổ sung cây xanh dọc các tuyến phố, khu dân cư.

Cùng với đó, tập trung giải quyết tình trạng ùn ứ tại nút giao Tân Hòa Đông - Phan Anh. Phường cũng sẽ phối hợp các đơn vị chức năng triển khai giải pháp xử lý, đồng thời tiếp tục kiến nghị TPHCM sớm thực hiện dự án cải tạo, mở rộng nút giao Tân Hòa Đông - Đặng Nguyên Cẩn. Nhiều cụm hẻm trên địa bàn cũng sẽ được nâng cấp, đảm bảo kết nối thông suốt, thuận tiện cho người dân di chuyển.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Lâm, nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Lâm, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 33 đồng chí. Đồng chí Lê Thanh Bình được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Trang giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường. Đồng chí Đinh Huỳnh Trung giữ chức Chủ tịch UBND phường.

THU HOÀI