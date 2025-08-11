Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà ở trên và ven kênh, rạch

Liên quan tiến độ thực hiện Đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà ở trên và ven kênh, rạch, Văn phòng UBND TPHCM vừa ra văn bản truyền đạt chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đề nghị Đảng ủy các phường Chánh Hưng, Phú Định, Bình Đông đưa nội dung thực hiện Đề án vào báo cáo chính trị Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2025-2030; Khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo ở từng phường để triển khai hiệu quả, đồng thời rà soát và đề xuất phân cấp, phân quyền phù hợp.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường kiểm tra tiến độ thực hiện Đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà ở trên và ven kênh, rạch. Ảnh: QUỐC HÙNG

UBND các phường được giao tiếp tục rà soát, điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 so với ranh giới hành chính mới, gửi Sở Xây dựng trước ngày 15-8. Sở Nội vụ phối hợp với Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn tất bàn giao ranh giới hành chính mới cho ba phường trước ngày 25-8.

Sở Tài chính được giao chủ trì nghiên cứu các kiến nghị của ba phường, tham mưu triển khai các dự án thuộc Đề án, trong đó tập trung cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại phường Bình Đông và các dự án khác theo danh mục đã phê duyệt.

Sở Xây dựng rà soát, dự báo, phân khai chi tiết các dự án nhà ở xã hội và khu tái định cư, gửi Sở Tài chính để cân đối nguồn vốn giai đoạn 2026-2030; đồng thời tham mưu ban hành kế hoạch triển khai chi tiết nhằm đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của Đề án.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng. Ảnh: QUỐC HÙNG

QUỐC HÙNG