Quảng Ngãi: Bắt đối tượng vận chuyển 1kg ma túy đá

Ngày 24-8, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang phối hợp các lực lượng chức năng điều tra, xử lý vụ vận chuyển 1kg ma túy tổng hợp dạng đá vừa được phát hiện.

Đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: BCHBĐBP

Trước đó, khoảng 12 giờ 15 ngày 23-8, tại một nhà nghỉ ở xã Bờ Y, lực lượng Đặc nhiệm Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Đồn Biên phòng Đăk Xú, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Đồn Biên phòng Đắk Long, Đoàn Đặc nhiệm miền Trung (Cục Phòng chống ma túy và tội phạm) cùng Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt quả tang một đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng bị bắt là Hà Văn Thơ (SN 1983, trú xã Đắk Long, tỉnh Quảng Ngãi). Tang vật thu giữ gồm 1kg ma túy tổng hợp dạng đá, 1 xe gắn máy và 1 điện thoại di động.

Tại cơ quan chức năng, Thơ khai số ma túy trên do y đem bán cho một người đàn ông quốc tịch Lào, nhưng chưa rõ lai lịch, địa chỉ cụ thể.

Tin liên quan Nhận 15 triệu đồng để vận chuyển 3kg ma túy

HỮU PHÚC