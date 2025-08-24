Pháp luật

An ninh - trật tự

Quảng Ngãi: Bắt đối tượng vận chuyển 1kg ma túy đá

SGGPO

Ngày 24-8, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang phối hợp các lực lượng chức năng điều tra, xử lý vụ vận chuyển 1kg ma túy tổng hợp dạng đá vừa được phát hiện.

rtgr.jpeg
Đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: BCHBĐBP

Trước đó, khoảng 12 giờ 15 ngày 23-8, tại một nhà nghỉ ở xã Bờ Y, lực lượng Đặc nhiệm Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Đồn Biên phòng Đăk Xú, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Đồn Biên phòng Đắk Long, Đoàn Đặc nhiệm miền Trung (Cục Phòng chống ma túy và tội phạm) cùng Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt quả tang một đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng bị bắt là Hà Văn Thơ (SN 1983, trú xã Đắk Long, tỉnh Quảng Ngãi). Tang vật thu giữ gồm 1kg ma túy tổng hợp dạng đá, 1 xe gắn máy và 1 điện thoại di động.

Tại cơ quan chức năng, Thơ khai số ma túy trên do y đem bán cho một người đàn ông quốc tịch Lào, nhưng chưa rõ lai lịch, địa chỉ cụ thể.

Tin liên quan
HỮU PHÚC

Từ khóa

Đoàn Đặc nhiệm miền Trung Đồn Biên phòng Đăk Xú Đắk Long Bờ Y Công an tỉnh Quảng Ngãi Đội đặc nhiệm Biên phòng Quảng Ngãi

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn