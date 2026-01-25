Quảng Ngãi: Bắt khẩn cấp nhóm đối tượng cắt trộm 300m dây cáp điện ngầm

Ngày 25-1, Công an phường Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra về hành vi cắt trộm dây cáp ngầm điện trung thế đem bán phế liệu.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ ngày 24-1, Công an phường Kon Tum tiếp nhận tin báo về việc hệ thống lưới điện tại công trình chống lũ lụt, sạt lở dọc sông Đăk Bla (thuộc phường Kon Tum) bị kẻ gian cắt phá. Tài sản bị mất trộm khoảng 300m dây cáp ngầm điện trung thế, ước tính thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.

Cơ quan chức năng đưa một số đối tượng kiểm tra hiện trường vụ cắt trộm dây cáp điện. Ảnh: CÔNG AN PHƯỜNG KON TUM

Nhận định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và gián đoạn cung cấp điện, Công an phường Kon Tum đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương truy xét. Đến 11 giờ 30 cùng ngày, chỉ sau 5 giờ tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã bắt giữ 6 đối tượng liên quan.

Danh tính các đối tượng gồm: A H. (SN 2009), A W. (SN 2005), Kh. V. Đ. (SN 1996), A L. (SN 2000), S. (SN 2004, cùng trú phường Kon Tum) và A L. Th. (SN 2007, trú phường Đăk Bla). Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận từ ngày 25-12-2025 đến nay đã thực hiện trót lọt 6 vụ cắt trộm với tổng chiều dài khoảng 300m dây cáp.

Tang vật vụ việc. Ảnh: Công an phường Kon Tum

Thượng tá Dương Việt Trung, Trưởng Công an phường Kon Tum cho biết, việc nhanh chóng triệt phá vụ án thể hiện quyết tâm của đơn vị trong công tác trấn áp tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự để người dân và doanh nghiệp yên tâm sản xuất.

HỮU PHÚC