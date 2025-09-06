Kinh tế

Đầu tư

Quảng Ngãi: Khởi công Dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh

SGGPO

Ngày 6-9, tại xã Mỏ Cày, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ khởi công Dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIB.

trần hoàng vĩnh
Ông Trần Hoàng Vĩnh, Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, báo cáo dự án

Dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIB, đoạn Km76+230 - Km82+000 (từ nút giao đường ĐH37, đi qua xã Mỏ Cày và xã Lân Phong đến giáp cánh đồng phường Trà Câu).

Tuyến đường có chiều dài gần 5,8km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp II đồng bằng, nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 11m, kết cấu bê tông nhựa hai lớp.

Tổng mức đầu tư dự án giai đoạn IIB gần 100 tỷ đồng, từ ngân sách trung ương và tỉnh, thời gian thi công năm 2025 - 2026.

ubnd tỉnh
Lễ khởi công Dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIB

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Sâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, khẳng định, đây là dự án thành phần quan trọng nằm trong dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh dài hơn 100km.

Công trình là mắt xích quan trọng trong quy hoạch tuyến đường ven biển Việt Nam, kết nối hạ tầng khu vực miền Trung, mở ra không gian phát triển mới, tăng cường liên kết vùng, kết nối các khu kinh tế, khu công nghiệp và đô thị dịch vụ ven biển.

sâm
Ông Nguyễn Ngọc Sâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, phát biểu
NGUYỄN TRANG

Từ khóa

dự án khởi công đường ven biển dung quất sa huỳnh Quảng Ngãi Đại hội Đảng bộ

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn