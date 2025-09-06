Quảng Ngãi: Khởi công Dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh

Ngày 6-9, tại xã Mỏ Cày, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ khởi công Dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIB.

Ông Trần Hoàng Vĩnh, Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, báo cáo dự án

Dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIB, đoạn Km76+230 - Km82+000 (từ nút giao đường ĐH37, đi qua xã Mỏ Cày và xã Lân Phong đến giáp cánh đồng phường Trà Câu).

Tuyến đường có chiều dài gần 5,8km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp II đồng bằng, nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 11m, kết cấu bê tông nhựa hai lớp.

Tổng mức đầu tư dự án giai đoạn IIB gần 100 tỷ đồng, từ ngân sách trung ương và tỉnh, thời gian thi công năm 2025 - 2026.

Lễ khởi công Dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIB

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Sâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, khẳng định, đây là dự án thành phần quan trọng nằm trong dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh dài hơn 100km.

Công trình là mắt xích quan trọng trong quy hoạch tuyến đường ven biển Việt Nam, kết nối hạ tầng khu vực miền Trung, mở ra không gian phát triển mới, tăng cường liên kết vùng, kết nối các khu kinh tế, khu công nghiệp và đô thị dịch vụ ven biển.

Ông Nguyễn Ngọc Sâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, phát biểu

NGUYỄN TRANG