Xã hội

Phát hiện đàn bò rừng quý hiếm ở Vườn quốc gia Yok Đôn

SGGPO

Ngày 14-5, Vườn quốc gia Yok Đôn, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị vừa phát hiện một đàn bò rừng quý hiếm thông qua phương pháp đặt bẫy ảnh.

Đàn bò rừng được phát hiện tại VQG Yok Đôn
Đàn bò rừng được phát hiện tại VQG Yok Đôn

Theo đó, đàn bò rừng được phát hiện vào tháng 4-2026 trong lâm phần Vườn quốc gia Yok Đôn. Đây là loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, thuộc nhóm IB. Bước đầu, hình ảnh từ bẫy ảnh ghi nhận khoảng 4 cá thể bò rừng. Tuy nhiên, qua dấu vết tại hiện trường, số lượng thực tế có thể lớn hơn.

z7823348033681_416d30dfb824a900b4a692b37b4f52ba.jpg

Sau khi phát hiện đàn bò rừng, lực lượng Vườn quốc gia Yok Đôn đã tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực đàn bò di chuyển. Đồng thời, lực lượng chức năng rà soát, tháo gỡ các loại bẫy do người dân đặt nhằm săn bắt thú rừng.

z7823347905954_f75ece315456f076975d45a740165c6b.jpg
Đây là loài bò rừng nằm trong nhóm IB - nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm

Vườn quốc gia Yok Đôn có diện tích khoảng 115.000ha, sở hữu tính đa dạng sinh học cao. Đây là môi trường sinh sống của nhiều loài thú lớn như voi, bò rừng, bò tót, nai… đều là những loài động vật quý hiếm, cần được quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt.

Bò rừng thường sống ở vùng đồi núi thấp, rừng thưa, thuộc nhóm IB, là loài cực kỳ quý hiếm. Mọi hành vi săn bắt, giết mổ, nuôi nhốt, vận chuyển, buôn bán loài động vật này đều bị nghiêm cấm.

Tin liên quan
MAI CƯỜNG

Từ khóa

VQG Yok Đôn Bò rừng Đàn bò Vườn Quốc gia Yok Đôn Lâm phần Nguy cấp Săn bắt Loài thú Quý hiếm danh mục quý hiếm

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn