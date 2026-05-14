Phát hiện đàn bò rừng quý hiếm ở Vườn quốc gia Yok Đôn

Ngày 14-5, Vườn quốc gia Yok Đôn, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị vừa phát hiện một đàn bò rừng quý hiếm thông qua phương pháp đặt bẫy ảnh.

Theo đó, đàn bò rừng được phát hiện vào tháng 4-2026 trong lâm phần Vườn quốc gia Yok Đôn. Đây là loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, thuộc nhóm IB. Bước đầu, hình ảnh từ bẫy ảnh ghi nhận khoảng 4 cá thể bò rừng. Tuy nhiên, qua dấu vết tại hiện trường, số lượng thực tế có thể lớn hơn.

Sau khi phát hiện đàn bò rừng, lực lượng Vườn quốc gia Yok Đôn đã tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực đàn bò di chuyển. Đồng thời, lực lượng chức năng rà soát, tháo gỡ các loại bẫy do người dân đặt nhằm săn bắt thú rừng.

Vườn quốc gia Yok Đôn có diện tích khoảng 115.000ha, sở hữu tính đa dạng sinh học cao. Đây là môi trường sinh sống của nhiều loài thú lớn như voi, bò rừng, bò tót, nai… đều là những loài động vật quý hiếm, cần được quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt.

Bò rừng thường sống ở vùng đồi núi thấp, rừng thưa, thuộc nhóm IB, là loài cực kỳ quý hiếm. Mọi hành vi săn bắt, giết mổ, nuôi nhốt, vận chuyển, buôn bán loài động vật này đều bị nghiêm cấm.

MAI CƯỜNG