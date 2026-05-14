Nghĩa tình từ chính sách an sinh

Cùng với MTTQ Việt Nam, hệ thống MTTQ các cấp của TPHCM đã tập hợp, phát huy được sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện các hoạt động chăm lo, như năm 2025 đã vận động gần 1.000 tỷ đồng thực hiện các hoạt động chăm lo. Riêng những tháng đầu năm 2026, đã chi hơn 50 tỷ đồng xây sửa 94 căn nhà Đại đoàn kết, tặng hơn 1.560 thẻ bảo hiểm y tế (BHYT)...

Những ngày đầu tháng 5-2026, chúng tôi ghé thăm bà Bùi Thị Bé, 72 tuổi, ở ấp Thanh Long (xã Đất Đỏ, TPHCM). Khi nhắc về căn nhà mới còn thơm mùi sơn của mình, giọng bà Bé vẫn còn xúc động. Nhiều năm qua, căn nhà cũ của bà đã xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm an toàn nên bà phải ở nhờ nhà người thân.

Qua khảo sát thực tế, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đất Đỏ đã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho bà Bé. Căn nhà mới có diện tích hơn 55m2, tổng kinh phí xây dựng 150 triệu đồng. “Giờ tuổi già của tôi không còn cảnh sống nương nhờ. Tôi rất biết ơn sự quan tâm của địa phương và các nhà hảo tâm”, bà Bé xúc động.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Nghĩa Thành (TPHCM) trao nhà Đại đoàn kết cho gia đình anh Trần Quốc Vũ, ở ấp Phú Sơn. ẢNH: TRÚC GIANG

Chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ khó khăn còn được triển khai tại nhiều địa phương khác trên địa bàn thành phố. Đầu năm 2026, xã Nghĩa Thành đã bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình anh Trần Quốc Vũ, ngụ ấp Phú Sơn. Vợ chồng anh Vũ làm lao động phổ thông, vợ anh mắc bệnh nan y phải điều trị dài ngày. Trước đây, cả gia đình sống trong căn nhà tạm, rộng khoảng 27m2 đã xuống cấp nghiêm trọng. Từ nguồn hỗ trợ của quỹ Vì người nghèo, cùng sự chung tay của chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm, gia đình anh Vũ đã có căn nhà mới.

Trong hành trình thực hiện các chính sách an sinh xã hội tại cơ sở, những mô hình “Dân vận khéo” đang từng bước phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần chăm lo đời sống người dân khó khăn, yếu thế. Như tại chi bộ ấp Hải Phúc, tháng 4-2026 đã triển khai mô hình vận động hỗ trợ 50% chi phí mua thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Nhờ đó đã giúp nhiều gia đình giảm áp lực chi phí khám chữa bệnh. Bà Võ Thị Ngọc Hưởng, Phó Bí thư chi bộ ấp Hải Phúc, cho biết, mô hình không chỉ hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ y tế mà còn góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của BHYT trong đời sống.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Hải, chia sẻ, việc nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Công tác mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở có ý nghĩa quan trọng trong củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Nhiều mô hình đã góp phần đưa chính sách đến gần hơn với người dân, nhất là những hoàn cảnh còn khó khăn trong cuộc sống.

TPHCM cùng cả nước, vì cả nước

Nhớ lại những ngày cuối tháng 11-2025, khi người dân các tỉnh miền Trung gồng mình chống chọi với lũ dữ, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM kêu gọi sự đóng góp ủng hộ để giúp người dân vùng lũ thêm sức mạnh vượt qua khó khăn. Rất nhanh sau đó, hàng triệu người dân TPHCM đã chung tay góp sức, hàng trăm điểm tiếp nhận được mở để nhận hàng hóa, nhu yếu phẩm, hàng trăm chuyến xe chở hàng ngàn tấn hàng hóa đã kịp thời đưa đến tay người dân vùng lũ.

Ngoài ra, khi các tỉnh miền Bắc, miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cũng nhanh chóng chuyển tấm lòng, nghĩa tình của người dân TPHCM đến hỗ trợ các địa phương. Từ đó, hàng trăm căn nhà được xây mới, trường học được sửa lại khang trang. Kết quả đã cho thấy, khi người dân gặp khó, MTTQ là nơi quy tụ lòng hảo tâm; khi nơi khác gặp nạn, MTTQ lại là nơi khởi phát sẻ chia, kết nối niềm tin và là tiếng nói của đoàn kết.

Cùng với các hoạt động hỗ trợ trước mắt, nhiều phong trào chăm lo lâu dài đến người dân cũng được Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM triển khai, như phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát đã phát động rộng khắp qua hơn 25 năm. Riêng những tháng đầu năm 2026, thành phố đã chi hơn 50 tỷ đồng xây, sửa chữa 94 căn nhà Đại đoàn kết, trao tặng gần 40.000 phần quà tết và 1.562 thẻ BHYT. Phong trào “Thành phố nghĩa tình” huy động trên 458 tỷ đồng, 4.894 tấn hàng hóa, 19.000 túi thuốc, mở rộng tiếp nhận tại 168 xã, phường và 18 điểm tiếp nhận.

Trong những năm qua, phong trào hướng về biên giới, biển đảo quê hương và chương trình “Vì Trường Sa xanh” cũng vận động và tổ chức hỗ trợ hơn 550 tỷ đồng, xây dựng hơn 1.000 căn nhà, mái ấm biên giới, công trình huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, nhà văn hóa đa năng, nhà sinh hoạt thủy thủ, cột cờ, đèn năng lượng, bệnh xá... Đồng thời, có hơn 300 đoàn công tác hỗ trợ y tế; xây 20 công trình nước ngọt, 50 máy lọc nước và trao hơn 3.000 phương tiện sinh kế cho người dân vùng biên cương, hải đảo...

THÁI PHƯƠNG - TRÚC GIANG